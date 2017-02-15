Мальчик прикинулся спящим при виде делегации во главе с Володиным и Миннихановым

В интернете появилась фотография, на которой мальчик притворился спящим на снегу при виде делегации во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Снимок был опубликован на странице пользователя kazan_afisha_news в Instagram.

«Ребенок на детской площадке в Старо-Татарской слободе притворился спящим, увидев большую делегацию во главе с Рустамом Миннихановым», — такой подписью снабжено фото.

В комментариях к нему пользователи переживают о здоровье ребенка и удивляются, как президентская охрана допустила, чтобы малыш оказался в непосредственной близости к правительственной делегации.

«Не замерз бы! Как он туда пробрался-то, куда охрана смотрела? Обычно ведь мышь не проскочит», — сказано в одном из комментариев.

По данным портала «Реальное время», Володин посетил 13 февраля Казань с рабочим визитом. Вместе с Миннихановым и другим представителями властей Татарстана он побывал в Старо-Татарской слободе, где делегация осмотрела исторические объекты.