Ветеранов АТО наградили земельными участками на свалке

Украинские власти наградили ветеранов АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе) земельными участками в Киевской области, на которых нельзя вести строительство и заниматься сельским хозяйством. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает «Цензор.net».

По информации издания, предоставленные военнослужащим участки находятся на территории, где расположены свалка и канализационный слив. Решение о предоставлении участникам АТО этих наделов приняли власти села Хотова. По словам сельского главы Николая Безпечного, лучшей земли для военных у них нет.

Ветераны боевых действий в Донбассе обратились к депутату Киево-Святошинского районного совета Анатолию Скрицкому с просьбой разобраться в ситуации. Народный избранник сообщил, что направил соответствующие запросы генеральному прокурору Украины и прокурору Киевской области, однако ответа на них не получил.

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В июле 2016 года депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что заставит свою мать отказаться от земли в Киеве. Она отметила, что сама также отказалась от льгот, положенных участникам АТО.

Ранее в том же месяце власти украинской столицы сообщили, что выделили матери народной избранницы Марии Савченко землю на юге города, в микрорайоне Чапаевка.

Программа выделения земли участникам боевых действий в Донбассе была запущена Киевом в июле 2014 года.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014-го, после того как Киев начал силовую операцию по подавлению протестов в Донецкой и Луганской областях (выступления последовали за сменой власти в стране).