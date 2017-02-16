Обнаружено эссе Уинстона Черчилля о внеземной жизни

Статья Уинстона Черчилля о существовании внеземной жизни найдена учеными в США. Обзор эссе британского премьер-министра времен Второй мировой войны опубликован в среду, 15 февраля, в журнале The Nature.

Первую версию эссе под названием «Одиноки ли мы во Вселенной?» Черчилль, вероятно, написал еще в 1939 году для газеты News of The World. В конце 1950-х годов во время пребывания на вилле издателя Эмери Ривза политик пересмотрел свою работу, назвав ее «Одиноки ли мы во Вселенной?». В 1980-е жена Ривза передала 11-страничную рукопись в архив Национального музея Черчилля в американском городе Фултоне, где она хранилась все эти годы.

Эссе Черчилля, как пишет издание, во многом отражает взгляды современной астробиологии. В своей работе бывший британский премьер опирался на «принцип Коперника», один из постулатов которого заключается в том, что Вселенная слишком обширна, чтобы жизнь на Земле была чем-то уникальным.

Черчилль определил, что необходимым условием для жизни является размножение, а важным фактором — наличие воды. Он также описал термин, который сейчас известен как зона обитаемости вблизи других звезд. Под последним подразумевается температурный фактор, а также необходимость существования гравитации для формирования атмосферы. Исходя из этих предпосылок, по мнению Черчилля, в Солнечной системе, помимо Земли, жизнь могла зародиться лишь на Марсе и Венере.

Говоря о жизни в других системах, политик отметил, что Солнце — «лишь одна звезда в нашей галактике, которая содержит несколько тысяч миллионов других» звезд. Он также пришел к выводу, что большая часть экзопланет должна иметь соответствующий размер для наличия воды и какого-то подобия атмосферы.

«Учитывая сотни тысяч туманностей, каждая из которых содержит миллиарды солнц, велики шансы на то, что там есть множество планет, чьи условия допускают существование жизни», — говорится в статье Черчилля.

В 2010 году Национальный архив Великобритании рассекретил документы, из которых стало известно о том, что Уинстон Черчилль запретил пилотам Королевских ВВС рассказывать о встречах с неопознанными летающими объектами. Такой шаг был связан с опасением, что сообщения об НЛО могут спровоцировать панику в обществе.

Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль (1874-1965) — британский политический и общественный деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-45 и 1951-55 годах.