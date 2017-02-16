Жительница Владивостока сбила пешеходов на купленной за два дня до этого машине

Жительница Владивостока сбила трех пешеходов на автомобиле, купленном за два дня до этого, сообщает в четверг, 16 февраля, пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

ДТП произошло 16 февраля на улице Аякс на острове Русский. «Водитель автомашины Toyota Cami (праворульная модель внедорожника для японского рынка — прим. "Ленты.ру"), двигаясь со стороны поселка Канал к Океанариуму, проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть», — рассказали в полиции.

В результате пострадали три пешехода, двое из них госпитализированы с сотрясением головного мозга, ушибами поясничных отделов позвоночника и переломами.

По данным МВД, 46-летняя жительница Владивостока, имеющая водительский стаж с 2003 года, купила автомобиль 14 февраля. При этом к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения она прежде не привлекалась.

Начато административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.