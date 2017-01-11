Задавивший пешехода в Москве водитель Mercedes заочно арестован

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Александра Ломова, который ранее был объявлен в федеральный розыск за совершение резонансного ДТП в центре Москвы. Об этом в среду, 11 января, ТАСС сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по столице Александр Князев.

Решение суда было вынесено на основании ходатайства следователя ГСУ столичной полиции.

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Авария произошла на Бауманской улице 13 декабря. Водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, сбил пешехода, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавший, 27-летний Юрий Карпов, погиб, а машина была найдена спустя некоторое время в Орликовом переулке.

21 декабря в пресс-службе МВД России сообщили об установлении личности мужчины, находившегося за рулем транспортного средства. Им оказался 27-летний Ломов. Также стало известно, что владельцем Mercedes является 28-летний уроженец Грузии Карен Губасарян. Оба были объявлены в федеральный розыск.

В то же время отец Ломова утверждает, что его сын ни в чем не виновен и в момент ДТП находился за границей.