Пользователи сети признали 70-летнюю бабушку «самой горячей женщиной Китая»

Китайские пользователи сети признали 70-летнюю основательницу компании Laoganma Special Flavour Foodstuffs Co. Тао Хуаби (Тао Huabi) «самой горячей женщиной» в стране. Об этом сообщает Quartz.

Как утверждается в материале издания, компания Хуаби обрела популярность благодаря специальному соусу чили с портретом предпринимательницы на этикетке. Внимание пользователей соцсети Weibo к бизнесвумен привлекла фотография Хуаби, выходящей из Bentley стоимостью более 570 тысяч долларов. «Если пересчитать это в банках с соусом чили, то выйдет 460 тысяч штук», — отметили они.

В соцсети даже появилась страница, автор которой присудил Хуаби титул самой горячей женщины страны. В итоге посвященный Хуаби пост собрал более семи миллионов просмотров.

Поклонники женщины также создали посвященное фирменному соусу чили видео, которое набрало более 10 тысяч лайков. «Благодаря низким ценам и неповторимому вкусу многие полюбили соус от Laoganma», — говорится в ролике.

Хуаби открыла Laoganma Special Flavour Foodstuffs Co. более 20 лет назад. Сегодня штат компании насчитывает свыше четырех тысяч человек, а прибыль в 2016 году превысила 655 миллионов долларов. По данным Forbes, состояние «самой горячей женщины Китая» превышает миллиард долларов.

Пользователи Weibo относятся к Хуаби с большим почтением и величают женщину Lao Gan Ma (старая крестная), за ее привычку бесплатно кормить бедных студентов.