Шварценеггеру припомнили роль в худшем фильме в истории за шутку про Nickelback

Бывшему губернатору Калифорнии и актеру Арнольду Шварценеггеру припомнили его роль в «худшем фильме в истории» за шутку про канадскую альтернативную рок-группу Nickelback. Ролик с насмешкой над музыкальным коллективом был опубликован в Facebook-аккаунте ATTN.

На видео Шварценеггер обсуждает махинации во время выборов членов Конгресса США, отмечая, что существует множество вещей популярнее Конгресса. По мнению актера, в их число входят геморрой, герпес и Nickelback. «Если Конгресс менее популярен, чем герпес и Nickelback, то как 97 процентов его членов были вновь переизбраны? Махинации», — заключил бывший губернатор в Twitter.

Видео: ATTN: / Facebook

В ответ на высказывание актера участники Nickelback напомнили Шварценеггеру о роли злодея Мистера Фриза в фильме «Бэтмен и Робин» 1997 года, который стал худшим фильмом в истории по версии журнала Empire и получил 11 номинаций на премию «Золотая малина». «Мы ваши большие поклонники. Оцените "Бэтмена и Робина" и, пожалуйста, не упоминайте нас в своих следующих мудрых изречениях», — заявили музыканты.

«Это леденяще круто. Я надеюсь, что мы, ребята, придем к согласию, что махинации следует "заморозить". Спасибо за ваш ответ», — заметил Шварценеггер, в шутку намекнув на роль Мистера Фриза.

В конце декабря 2016 года основатель Facebook Марк Цукерберг пошутил над Nickelback во время демонстрации работы домашнего искусственного интеллекта, который отказался включить хорошие песни канадской группы, «поскольку у этой группы их не существует».