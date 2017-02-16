Наука и техника
 

Объяснено исчезновение североамериканского ледяного щита

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Видео: NPG Press / YouTube

Американские климатологи описали механизм деградации Лаврентийского ледяного щита, который в древности покрывал большую часть современной Канады и север США. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Nature.

Главный вывод заключается в том, что события Хайнриха (периодические изменения в составе донных отложений на покрытых в древности Лаврентийским ледяным щитом территориях) вызваны вторжением теплых океанских вод в пределы ледника.

Видео: NPG Press / YouTube

Исследование ученых устанавливает связь между событиями Хайнриха и осцилляциями Дансгора — Эшгера — резкими колебаниями климата во время последнего ледникового периода. В таком подходе деградация ледника, вызванная климатическими изменениями, привела к переносу материи, сформировавшей характерные для событий Хайринха отложения.

Работа ученых позволяет понять, каким образом разрушение древнего ледника привело к разбрасыванию на огромных территориях Северной Америки массивных льдин и формированию айсбергов в Гудзоновом заливе и северной части Атлантического океана.

Компьютерное моделирование, проведенное учеными, позволяет предположить, что фрагменты современных Гренландского и Антарктического ледяного щитов (единственных из сохранившихся в настоящее время на планете), находящиеся ниже уровня моря, в результате даже небольшого повышения среднегодовой температуры атмосферы скорее всего станут источником формирования массивных айсбергов в Южном океане.

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