Часть проданных билетов на «Евровидение-2017» оказалась недействительной

Часть электронных билетов на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», купленных в первый день продажи, оказалась недействительной. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщают «Украинские новости».

Текст условий посещения соревнования на таких билетах накладывается на штрих-код. Многие покупатели уже обратились на горячую линию, и им прислали новые билеты.

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«Настоятельно просим всех украинцев, купивших билеты на "Евровидение-2017", проверить свои штрих-коды и в случае обнаружения подобной проблемы — обращаться на горячую линию главного сайта продажи билетов на еврособытие», — говорится на сайте фан-клуба конкурса OGAE Ukraine.

Причиной технической неполадки организаторы назвали перегруженность сайта.

Продажи билетов стартовали во вторник, 14 февраля. Через 40 минут после старта была раскуплена первая партия — 1852 штуки.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.