Выборы президента РАН могут пройти по новому сценарию

Процедура выборов президента Российской академии наук (РАН) может измениться. Соответствующую информацию сотрудники портала «Индикатор» получили от инициативной группы членов РАН.

По информации издания, ученые намерены изменить регламент заседания общего собрания организации, на котором должны состояться выборы руководства РАН. В частности, речь идет о необходимости утвердить за правило механизм, согласно которому можно голосовать только за одного кандидата в президенты Академии.

Помимо прочего инициативная группа членов РАН предлагает выделить на всю процедуру выборов несколько дней — с 21 по 24 марта. Сейчас на весь процесс (выступления кандидатов, обсуждение, раздача и заполнение бюллетеней) отведена часть второй половины рабочего дня.

Содержащий подобные предложения документ был разослан членам РАН.

Итоговое решение по инициативе будет принято 21 февраля. В этот же день президиум РАН по результатам закрытого голосования должен будет оказать поддержку одному из трех кандидатов на выборах президента Академии — победивший кандидат будет стоять первым в избирательном бюллетене на выборах в марте.

В выборах президента РАН, которые пройдут в марте 2017 года, примут участие нынешний глава академии Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН академик Владислав Панченко.