Васильева объявила о начале подготовки нового закона о науке

Министерство образования и науки России по решению правительства приступило к разработке законопроекта «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации». Об этом глава ведомства Ольга Васильева в среду, 8 февраля, сообщила в интервью изданию «Индикатор».

По ее словам, действующий закон, принятый более 20 лет назад, не позволяет решать задачи, поставленные в «Стратегии 2020». Обсуждение документа планируется начать в марте, а завершить работу в декабре. «Создание открытой, современной, компактной и технологичной системы управления наукой, позволяющей активно взаимодействовать исследователям, разработчикам, предпринимателям, органам власти, — это ключевая задача», — заявила Васильева.

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В частности, министр считает, что необходимо устранить фрагментарность системы поддержки исследований. «Вторая задача, связанная с первой, — сделать систему формирования комплексных программ и проектов открытой», — отметила Васильева. Таким образом, по ее мнению, любой российский научный коллектив сможет без проблем встроиться в масштабные мировые проекты. Также Васильева обозначила необходимость создания системы трансфера технологий, основанной на открытом рынке интеллектуальной собственности.

20 января министр образования заявила, что выступает за возврат к лучшим традициям советской школы. Она отметила, что школа XXI века должна воспитывать личность, уважающую свой народ и ценящую труд. В ноябре 2016 года Васильева объявила, что изучение русского языка и повышение грамотности будет проводиться «даже через принуждение к этому». Также среди ее предложений было заставить всех школьников самостоятельно убирать учебные классы и территории школ, для того чтобы прекратить «воспитывать потребителя».