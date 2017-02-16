В МВД Украины призвали заблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать в стране «Одноклассники» и «ВКонтакте», поскольку данные социальные сети «руководятся российскими спецслужбами». Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, «2017-й должен стать годом защиты информационного пространства от российской пропаганды». «Надеюсь, что и Министерство образования также присоединится и будет объяснять через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей», — отметил Шкиряк.

10 февраля два жителя Донецкой области получили по пять лет тюрьмы за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик во «ВКонтакте». Их признали виновными в нарушении второй части уголовной статьи 110, которая предусматривает наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Киев после смены власти в начале 2014 года неоднократно принимал меры, призванные не допустить поступления в информационное поле страны продукции из России. Так, в марте того же года Рада запретила трансляцию всех российских фильмов, произведенных или впервые обнародованных в РФ после 1 января 2014 года. До этого Украина запретила показ на территории страны почти 400 российских фильмов и сериалов, которые относятся к произведениям, «популяризирующим органы государства-агрессора», под которым в Киеве подразумевают Россию.

Кроме этого, СБУ запретила въезд в страну российским деятелям культуры, по мнению ведомства, угрожающих национальной безопасности страны. По состоянию на начало 2017 года, перечень содержит 140 имен, среди них актер Михаил Боярский, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон.

Также в январе текущего года Киев полностью запретил ввоз книг из России, в том числе и в ручной клади, сроком на три месяца.