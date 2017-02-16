В Херсоне святой отец устроил скандал в горсовете из-за русского языка

В Херсоне капеллан Игорь Петренко устроил скандал из-за того, что чиновница в отделе регистрации места жительства физических лиц городского совета разговаривала с ним по-русски. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает «Страна».
По информации издания, Петренко пришел в горсовет, чтобы зарегистрировать жену и ребенка. Чиновница заговорила с католическим священником на русском языке. В ответ он потребовал, чтобы она перешла на украинский.
Сотрудница администрации отказалась принимать Петренко. Руководитель отдела Светлана Беседина объяснила это тем, что капеллан опоздал на прием и вел себя агрессивно. Вызванный для усмирения святого отца охранник напомнил ему, что Конституция Украины гарантирует гражданам право говорить на любом языке.
9 января в Киеве персонал одного из магазинов торгово-развлекательного центра «Караван» не захотел общаться с покупателями на украинском языке. Администратор торгового предприятия заявила, что будет разговаривать на украинском только в том случае, если ей прикажет директор.
В конце декабря 2016 года украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за того, что кассир в магазине Watsons говорила с ней на русском, а не на украинском языке. Литератор написала в соцсетях, что, если подобное повторится, она подаст на торговую сеть в суд.
В сентябре 2016-го президент Украины Петр Порошенко заявил, что единственным государственным языком в стране был и будет украинский. В то же время глава государства подчеркнул, что власти будут «уважать права национальных меньшинств».