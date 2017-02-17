На Московской биеннале прочитают лекции о современном искусстве

В рамках образовательной программы Московской международной биеннале современного искусства состоится серия лекций. Об этом сообщает МОСЛЕНТА.

«Любое классическое искусство когда-то было современным, но спустя годы и века воспринимается нами как сумма знаний, которые не нуждаются в проверке и не вызывают сомнений. Однако многие явления в истории искусства были полем битвы идей и местом столкновения разных зрительских реакций. Эта образовательная программа призвана познакомить публику с историей искусства и показать, что новое искусство не хуже и не сложнее старого», — объяснила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Лекции прочитают завотделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский, декан исторического факультета МГУ Иван Тучков, директор Третьяковки Зельфира Трегулова. Всего запланировано 20 встреч. Посетить мероприятия смогут все желающие по записи. Первая лекция под названием «„Старые мастера“ и „Новое искусство“: Кто современнее в 2017 году» состоится в субботу, 18 февраля, в Третьяковской галерее. Ее прочитает искусствовед Аркадий Ипполитов.

Московская биеннале современного искусства — международная выставка современного искусства, проходящая в Москве по нечетным годам начиная с 2005 года.