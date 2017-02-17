Спорт
 

Теннисистка сходила на свидание с пользователем Twitter после поражения в споре

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Эжени Бушар
Эжени Бушар

Канадская теннисистка Эжени Бушар встретилась с пользователем Twitter, которому она проспорила свидание после поражения в споре о победителе американского Супербоула. Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в социальной сети.

Вместе с болельщиком по имени Джон Бушар посетила матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс».

Встреча прошла в Нью-Йорке и закончилась поражением хозяев площадки со счетом 125:129.

Канадская спортсменка проиграла спор своему болельщику во время Супербоула между «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингланд Пэтриотс». При счете 28:3 в пользу «Фэлконс» 22-летняя Бушар написала: «Кстати, я знала, что "Атланта" выиграет». В ответ пользователь Twitter предложил ей заключить с ним на свидание в случае победы «Пэтриотс», и Бушар согласилась. В результате «Нью-Ингланд» одержал победу со счетом 34:28.

В настоящий момент Бушар занимает 45-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В октябре 2014 года она занимала наивысшее место в рейтинге — пятое.

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