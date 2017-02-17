Прокуратура Чечни сообщила о высокой раскрываемости преступлений в республике

В Чечне зафиксирована почти 90-процентная раскрываемость преступлений. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам работы республиканской прокуратуры за 2016 год, направленном в редакцию «Ленты.ру».

«Общая раскрываемость преступлений по региону составила 86,5 процентов (...) Несмотря на то, что раскрываемость особо тяжких преступлений составляет только 51 процент, из 26 убийств, совершенных в 2016 году, раскрыто 22», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Между тем число зарегистрированных преступлений в республике увеличилось на 8,7 процентов.

«В частности, произошел рост количества преступлений экономической направленности, связанных с топливно-энергетическим комплексом, против собственности (...), незаконным оборотом оружия, дачей взяток и их получением», — говорится в пресс-релизе с оговоркой, что одна из причин роста показателя — активизация прокурорского надзора за работой правоохранителей по выявлению и регистрации правонарушений.

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В минувшем году в регионе было выявлено семь преступлений экстремистской направленности. «По требованию прокуратуры республики признаны экстремистскими два интернет-сайта, ограничен доступ к 512 страницам экстремистского содержания, заблокирован доступ к 235 страницам об изготовлении взрывных устройств», — говорится в пресс-релизе.

В республике за год зарегистрировано 261 преступление коррупционной направленности, что почти на треть больше прошлогодней цифры. «Средняя сумма взятки составила 26 тысяч рублей. Подавляющее большинство из них получены главами сельских поселений», — уточняется в сообщении.

Больше чем на 40 процентов сократилось число преступлений в подростковой среде, отмечается в пресс-релизе. Также зафиксировано снижение числа суицидов среди несовершеннолетних на 43 процента.

Ранее сообщалось, что в 2016 году было вынесено примерно 2,5 тысячи актов прокурорского реагирования по поводу нарушений прав предпринимателей, к ответственности привлечены 1284 должностных лица.