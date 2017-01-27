В прокуратуре Чечни отчитались о выявленных нарушениях прав бизнесменов

Прокуратура Чеченской Республики за 2016 год выявила более пяти тысяч нарушений прав предпринимателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве в пятницу, 27 января.

По указанным нарушениям вынесено примерно 2,5 тысячи актов прокурорского реагирования, к ответственности привлечены 1284 должностных лица.

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В надзорном ведомстве также рассказали о более чем двух тысячах отклоненных проверок в отношении представителей малого бизнеса. По требованию ведомства в прошлом году были отменены 567 правовых актов, которыми устанавливались не предусмотренные федеральным законодательством ограничения для ведения бизнеса.

При этом за год также отменили семь из девяти внеплановых выездных проверок, а 44 контролера были приведены к ответственности за нарушения при проведении инспекций.

В ведомстве добавили, что надзорные мероприятия осуществляются под личным контролем прокурора республики.