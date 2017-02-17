H&M сшил одежду рейверам

Компания H&M выпустила лимитированную коллекцию одежды, посвященную рок-фестивалю Coachella. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

«Нам очень понравилось сотрудничать с командой Coachella в рамках этой коллекции. Мы также получили от них положительные отзывы о наших дизайн-проектах», — сказала руководитель отдела дизайна и креативный директор марки Пернилла Вольфарт.

Ключевые модели в женской линейке: черное кружевные платья, футболки со спущенными плечами, джинсовые куртки и ситцевые юбки, а также балахоны и комбинезоны. Мужские модели в новой коллекции представлены футболками, обрезанными шортами, рубашками с короткими рукавами и выцветшими джинсами.

Фото: Coachella 1 /6

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

С 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain. В H&M Group также входят бренды одежды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, Cheap Monday.

Coachella — музыкальный фестиваль, который проводится в городе Индио, штат Калифорния. Впервые мероприятие состоялось в 1999 году, в рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки.