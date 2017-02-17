24-летняя подчиненная Авакова рассказала о быстрой коммуникации с начальником

Заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева в интервью 24 каналу рассказала о положительных изменениях в МВД.

«Коммуникация с министром [Арсеном] Аваковым, с другими замами и руководителями подразделений, с рядовыми сотрудниками стала настолько простой, быстрой и эффективной, что многие вопросы наконец-то решаются», — отметила она.

По словам замминистра, ее цель — «создать новые, хорошие процедуры, бизнес-процессы» в МВД. Деева также рассказала о реформе противопожарной службы. В частности, она заявила, что в министерстве скоро будет ликвидирована пожарная инспекция. «Проекты, от которых у меня появляются бабочки в животе, — это пожарные», — поделилась чиновница своими впечатлениями от работы.

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В январе она объявила о привлечении граждан к тушению пожаров на общественных началах.

В ноябре 2016-го 24-летняя Деева заняла пост заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции. Сразу после назначения в соцсетях распространили ее откровенные фотографии. Комментируя скандальные снимки, глава ведомства Арсен Аваков сказал, что девушка имеет право на частные фото, а те, кто ее критикует, проявляют ханжество.

Сама Деева заявила, что не ожидала стать объектом травли.