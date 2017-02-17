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«Монополия» лишилась наперстка

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Фишку в виде наперстка уберут из классической версии настольной игры «Монополия», переиздание которой выйдет осенью 2017 года. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Hasbro, компания-производитель «Монополии», провела с 10 по 31 января голосование, предложив игрокам заменить некоторые фишки на новые.

Поклонники игры решили отказаться от наперстка — он не войдет в набор впервые с 1935 года. Замену этой фишке еще не выбрали: на ее место претендуют 56 фигурок, в том числе хештег (знак решетки), смайлик, пингвин и внедорожник. Победители конкурса будут обнародованы во Всемирный день «Монополии» 19 марта.

Как отметил старший вице-президент по маркетингу Hasbro Джонатан Берковитц (Jonathan Berkowitz), в компании были удивлены, что наперсток набрал так мало голосов, ведь он долгое время был в игровом наборе. «Мы также не исключаем, что по результатам голосования из игры уберут и другие классические фишки. Мы всегда прислушиваемся к нашим фанатам», — добавил он.

В 2013 году производитель уже проводил замену классических фишек. Тогда поклонники игры решили заменить утюг на кошку.

«Монополия» — настольная игра в жанре экономической стратегии. Ее цель — рационально используя стартовый капитал, добиться банкротства других игроков. Премьера игры состоялась в 1935 году, сейчас она выпускается более чем в ста странах. Кроме того, Hasbro продает специальные издания с измененными полями и фигурками, например набор, посвященный «Звездным войнам», детский вариант с уменьшенным полем и версию с банковскими карточками. В классической «Монополии» используются фишки в виде ретроавтомобиля, шляпы, тачки, пса, корабля, ботинка, кошки и наперстка.

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