Новая планета Солнечной системы получила название

Одну из малых планет Солнечной системы назовут Бернардбоуэн. Название выбрано Международным центром радиоастрономических исследований, основателем которого был астрофизик Бернард Боуэн. Об этом сообщается на сайте EurekAlert!.

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Небесное тело находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и совершает оборот вокруг Солнца за 3,26 земного года. Право дать ей имя было предоставлено одному из победителей конкурса Международного астрономического союза. Его участники — некоммерческие организации — предлагают названия экзопланетам, за которые голосуют все желающие. Также имена получили и другие 16 малых планет, например, Кагура (в честь синтоистского танца) и Махдия (регион в Марокко).

Малая планета — категория небесных тел, которые, как и планеты, вращаются вокруг Солнца, но отличаются от них небольшими размерами. До 2006 года так называли астероиды, однако после уточнения термина «планета» к малым планетам причислили такие объекты, как Плутон, Эрида и Церера.