На Церере обнаружили «ингредиенты жизни»

Итальянские и американские планетологи обнаружили на Церере необходимые для зарождения и поддержания жизни алифатические органические соединения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Характерные подписи керитов и асфальтитов удалось обнаружить в ходе спектрального обследования поверхности карликовой планеты, проведенного находящимся на ее орбите аппаратом Dawn. Большая часть «ингредиентов жизни» сосредоточена в районе кратера Эрнутет (его диаметр равен 50 километрам) на площади около тысячи квадратных километров.

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Авторы обращают внимание на то, что обнаруженные алифатические соединения сохранились на карликовой планете с момента ее рождения, а не были привнесены извне (органика не выдержала бы высоких температур, возникающих при столкновении небесных тел).

Станция Dawn запущена 27 сентября 2007 года с помощью ракеты-носителя Delta 2 с космодрома на мысе Канаверал в США, а на орбите около Цереры оказалась 6 марта 2015 года. Стоимость проекта по изучению астероида Весты и карликовой планеты Цереры составляет более 500 миллионов долларов.