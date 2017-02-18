Убившего коллегу из-за спора о видеокартах программиста осудили в Саранске

Саранский городской суд приговорил местного жителя, программиста Александра Трофимова, к 9,5 годам лишения свободы, сообщил 17 февраля by24.org. Мужчина зарубил своего приятеля и пытался сжечь его тело. Конфликт произошел из-за спора о качестве видеокарт фирм AMD и NVIDIA.

16 сентября прошлого года Евгений Люлин отправился в гости к Трофимову, чтобы поздравить коллегу с профессиональным праздником — Днем программиста. Вскоре разговор зашел об американских производителях видеокарт — AMD и NVIDIA. Спор завязался в ходе обсуждения характеристик продукции.

Разъяренный Трофимов взял кухонный топорик и два раза ударил приятеля по голове, после чего Люлин скончался. Затем мужчина принес нож и нанес ему еще 11 ударов. Он раздел убитого, обмотал его тело целлофаном, вынес на улицу и погрузил в багажник своего автомобиля. Убийца отвез труп на безлюдную территорию за заводом «Резинотехника». На следующий день он вернулся и сжег тело.

Спустя три дня после преступления Трофимов был задержан сотрудниками полиции на своем рабочем месте. Он сразу сознался в преступлении и признал свою вину.

