SpaceX в последний момент отменила запуск корабля с супербактерией

Американская компания SpaceX в последние секунды отменила запуск корабля Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

Операция была отменена за 13 секунд до предполагаемого запуска по причине возможных технических неполадок, связанных с системой управления вектором тяги двигателя.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был намечен на 18 февраля в 10:01 по времени Восточного побережья США (18:01 мск) со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

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Повторная попытка может быть произведена утром 19 февраля.

Космический корабль должен доставить на МКС для опытов супербактерию, особенность которой заключается в устойчивости к действию антибиотиков.

SpaceX производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.