Москвичка зарезала своего парня

В квартире одного из домов по улице Салтыковской в Москве найдено тело мужчины с ножевым ранением, сообщает столичный главк СКР.

По версии следствия, во время ссоры девушка нанесла своему сожителю удар ножом. Молодой человек скончался от полученной травмы на месте происшествия.

В отношении женщины возбуждено уголовного дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемая была доставлена в отделение полиции. Расследование по делу продолжается. На данный момент на месте преступления работает следственно-оперативная группа.

3 февраля МВД сообщило о задержании жительницы Москвы, заказавшей убийство своей матери. По данным столичного управления Следственного комитета России, задержанная — 38-летняя Вера Мишкаруднова. В ее отношении возбуждено уголовного дело по статье «Убийство». Мотивом преступления стала личная неприязнь дочери к своей 59-летней матери.