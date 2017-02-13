Женщина отделалась условным сроком за попытку зарезать приятеля по его просьбе

В Санкт-Петербурге местную жительницу приговорили к условному наказанию за попытку убить знакомого по его же просьбе. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Женщина была признана виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Ей назначено три года условно.

Из материалов дела следует, что знакомый попросил подсудимую убить его, так как он не в силах жить без недавно умершей возлюбленной. Под воздействием алкоголя женщина исполнила его просьбу и ударила мужчину ножом в живот, причинив ему тяжкий вред здоровью.

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Осознав содеянное, подсудимая сразу же вызвала скорую и оказала потерпевшему первую медицинскую помощь.

31 января МВД сообщило об инциденте в городе Канске (Красноярский край). Полиция задержала мужчину, подозреваемого в том, что он сжег сожительницу.

«Между потерпевшей и ее гражданским мужем произошел конфликт, в ходе которого он облил ее бензином и поджег. После чего потушил огонь и вызвал скорую помощь», — отмечается в сообщении.

25-летнюю женщину госпитализировали с термическими ожогами первой и второй степени, от которых она через некоторое время скончалась.

