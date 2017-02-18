В Росавиации объяснили передачу Нидерландам необработанных данных по MH17

Россия в октябре 2016 года направила Нидерландам первичные данные радиолокационной станции (РЛС), четко описывающие реальную воздушную обстановку в момент ЧП с рейсом MH17 в Донбассе. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщается на сайте Росавиации.

Информация с локатора была передана нидерландской стороне в максимально подробном виде — необработанной. Этот факт автоматически свидетельствует о ее подлинности и эксклюзивности, подчеркнули в федеральном агентстве.

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Представители Росавиации пояснили, что предоставленные данные — это информация, циркулирующая внутри самого радиолокатора, который является специфическим профессиональным оборудованием и всегда имеет собственный формат шифрования сведений.

При этом Нидерланды просили предоставить им данные РЛС в формате ASTERIX. Однако он предполагает передачу информации уже в обработанном виде. В этом случае нельзя будет увидеть даже четверть того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора, пояснили эксперты. В Росавиации добавили, что готовы предоставить помощь своих специалистов для декодирования сведений.

В конце января замглавы Росавиации Олег Сторчевой обвинил Нидерланды в умышленном затягивании расследования катастрофы MH17. Чиновник выразил недоумение тем фактом, что эксперты в этой стране за три месяца не смогли расшифровать данные с РЛС.

В том же месяце голландские власти объявили о планах направить новый запрос в Россию для получения информации с радаров.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.