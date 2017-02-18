Российские бадминтонисты впервые в истории вышли в финал ЧЕ смешанных команд

Российские бадминтонисты, обыграв в четырех матчах сборную Англии (3:1), впервые в истории вышли в финал чемпионата Европы среди смешанных команд, который на этой неделе проходит в Любине (Польша). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое очко российской команде принес микст Владимир Иванов/Екатерина Болотова, оказавшейся сильнее семейного дуэта Крис и Габриэла Эдкок — 23:21, 23:21. Как отметила после матча главный тренер россиян Клавдия Майорова, англичане не смогли «выдержать давления соперника». «Они входят в мировую десятку, но мы знали их психологические особенности, чем и воспользовалась наша пара. Конечно, наши тоже совершали ошибки, но зато иногда делали и чудеса», — отметила Майорова.

В женской одиночке Евгения Косецкая в трех геймах сломила сопротивление Хлои Бирч — 21:16, 13:21, 21:12. Могла россиянка уложиться и в две партии, но во втором отрезке выбрала не лучшую тактику, на что указала после матча Майорова. «В третьем гейме Женя успокоилась, начала выполнять тактическую установку, и все получилось», — сказал главный тренер сборной России.

Поставили же точку в полуфинальной дуэли Владимир Иванов/Иван Созонов, переигравшие бронзовых призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Маркуса Эллиса и Криса Лангриджа — 18:21, 21:17, 21:18. «Мужская пара была очень нервная, потому что Ваня долго не мог войти в игру, а Володя устал после первого матча, и в его атаках не было обычной остроты. Но во втором и третьем гейме уже все было в норме», — подвела итог Майорова.

В финале чемпионата Европы среди смешанных команд сборная России в воскресенье встретится с победителем матча сборных Дании и Германии. Счет в этой паре после микста 1:0 в пользу датчан.

Сборная Англии — пятикратный чемпион Европы среди смешанных команд, девятикратный серебряный и восьмикратный бронзовый призер. В активе сборной России четыре третьих места — турниров 2009, 2011, 2013 и 2015 годов.