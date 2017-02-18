Сирийская армия ликвидировала одного из главарей «Джебхат ан-Нусры»

Сирийские правительственные войска на юге страны уничтожили одного из главарей группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Джадид».

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Сообщается, что один из лидеров террористов, известный как Халед Шахади аль-Алюл по прозвищу «Абу-Мундзер иорданский», был ликвидирован в городе Дераа.

Других подробностей о проведенной операции пока нет.

Последнюю неделю в окрестностях Дераа у иорданской границы возобновились боестолкновения между сирийской армией и террористами из «Джебхат ан-Нусры». Боевики предприняли несколько попыток провести наступление, однако правительственные войска отбили все их атаки. Десятки экстремистов ликвидированы.

«Джебхат ан-Нусра» в России включена в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.