Силовые структуры
 

Российский боевик из «Ан-Нусры» получил семь лет за участие в боях под Идлибом

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Московский окружной военный суд приговорил к семи годам колонии 19-летнего участника террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) гражданина России Исламжона Захидова, который участвовал в захвате сирийского города Идлиб, передает РИА Новости.

Уголовное дело рассматривалось на выездном заседании в Санкт-Петербурге.

Захидов в последнем слове заявил, что намерен использовать полученные военные навыки «во благо государства и во благо справедливости» и просил его строго не наказывать.

Ранее 16 февраля прокурор просил приговорить молодого человека к 10 годам заключения.

Свою вину Захидов, который обвинялся в участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения для ведения террористической деятельности, полностью признал. В суде он заявил, что на стороне экстремистов участвовал в боях за сирийский город Идлиб и прилегающие населенные пункты.

Его адвокат Юрий Виноградов сообщил, что Захидова в несовершеннолетнем возрасте путем обмана вывез в Сирию отец. Он родился в Киргизии, откуда после развода родителей переехал вместе с отцом в Сыктывкар. Здесь Захидов получил российское гражданство. Мальчика неоднократно отправляли в Турцию, Иорданию и другие государства для изучения канонов ислама и арабского языка. В декабре 2014 года Захидов по указанию отца прибыл в Турцию якобы с целью женитьбы, однако свадьба не состоялось. Вместо этого мужчина отправил сына в Сирию.

По данным следствия, отец Захидова был помощником высокопоставленного командира «Джебхат ан-Нусры». В феврале 2015 года молодой человек вступил в ряды террористической организации, прошел трехмесячное обучение, во время которого получил навыки обращения с оружием, ведения боя в составе подразделения и управления военной техникой.

В апреле 2016 года он дезертировал из отряда боевиков. Причем, как отметил адвокат, ему удалось сбежать лишь со второй попытки. Захидов приехал в Турцию, откуда его депортировали 31 мая 2016 года в Россию. Здесь его задержали сотрудники ФСБ.

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