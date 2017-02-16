Прокурор попросил 10 лет для 19-летнего россиянина за связи с «Ан-Нусрой»

Гособвинитель в ходе прений просил приговорить к 10 годам колонии 19-летнего участника террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Исламжона Захидова, который участвовал в захвате сирийского города Идлиб, передает РИА Новости.

Уголовное дело рассматривает Московский окружной военный суд на выездном заседании в здании Ленинградского окружного военного суда в Петербурге.

Свою вину Захидов полностью признал и заявил о раскаянии. Ему вменяется участие в деятельности террористической организации и прохождение обучения для ведения террористической деятельности. В суде Захидов заявил, что на стороне террористов участвовал в боях за город Идлиб и прилегающие населенные пункты.

По словам прокурора, обвиняемому было известно, что «Джебхат ан-Нусра» была признана террористической. Смягчающими обстоятельствами гособинитель назвал то, что Захидов стал ее участником в несовершеннолетнем возрасте по указанию своего отца. Кроме того, прокурор отметил активное сотрудничество обвиняемого со следствием.

Захидов заключил сделку со следствием, пояснил его адвокат Юрий Виноградов. «Мой подзащитный в несовершеннолетнем возрасте путем обмана был вывезен в Сирию», — сказал он.

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Как следует из материалов дела, Захидов после окончания первого класса школы в городе Ош в Киргизии после развода родителей переехал с отцом в Сыктывкар и получил здесь российское гражданство. Мальчика неоднократно отправляли в Турцию, Иорданию и другие государства для изучения канонов ислама и арабского языка. В декабре 2014 года Захидов по указанию отца прибыл в Турцию якобы с целью женитьбы, однако свадьбы не состоялось. Вместо этого мужчина отправил сына в Сирию.

По данным следствия, в феврале 2015 года Захидов вступил в ряды «Джебхат ан-Нусра», прошел трехмесячное обучение, во время которого получил навыки обращения с оружием, ведения боя в составе подразделения, управления военной техникой.

В апреле 2016 года он дезертировал из отряда боевиков. Молодой человек вернулся в Турцию, откуда его депортировали 31 мая 2016 года в Россию. Здесь его задержали сотрудники ФСБ.