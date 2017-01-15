Под Дамаском застрелили переговорщика от сирийского правительства с боевиками

Под Дамаском убит координатор со стороны властей Сирии в переговорах с боевиками Ахмад Гадбан. Об этом в субботу, 14 января, сообщает Sputnik.

По информации агентства, бригадный генерал в отставке был застрелен из снайперской винтовки, когда покидал водный источник Айн-эль-Фиджи в долине Барада. Другие подробности не приводятся.

Гадбан был представлен властями Арабской Республики как доверенное лицо на переговорах с вооруженными группировками, действующими в долине, с целью прекращения боевых действий, отмечает РИА Новости.

13 января сирийская армия и бойцы ополчения освободили от террористов Айн-аль-Фиджи — единственный источник пресной воды, питающий Дамаск. Позднее губернатор провинции заявил, что инженерные бригады приступили к восстановлению насосной станции, передает Reuters.

Боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») захватили Айн-аль-Фиджи в конце декабря 2016 года. В результате более 5 миллионов мирных жителей остались без водоснабжения.