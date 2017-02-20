Российский сенатор оценил роль Чуркина в работе ООН

Постпред России в ООН Виталий Чуркин в значительной мере влиял на решения, принимаемые организацией. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Он был человек большого влияния», — отметил сенатор, подчеркнув, что считает смерть Чуркина большой потерей. По словам Цекова, он познакомился с постпредом России в ООН «очень давно, еще когда Крым находился в составе Украины».

«Он патриот России, причем это свое качество он доказывал ежедневными очень важными и нужными для России делами», — отметил Цеков.

Ранее в понедельник МИД России сообщил о смерти постпреда. В заявлении говорилось, что дипломат скончался на рабочем месте. Позже издание The New York Post назвало причиной смерти сердечный приступ. По данным издания, дипломат почувствовал недомогание, был экстренно госпитализирован, но скончался, несмотря на усилия медиков.

Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет. Он поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992-м стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. Был постоянным представителем России при ООН с апреля 2006 года.