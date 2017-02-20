Незаслуженно проведенный уральцем год в СИЗО оценили в миллион рублей

Свердловский областной суд взыскал 900 тысяч рублей с министерства финансов в пользу жителя Екатеринбурга, который 11 месяцев провел в СИЗО по незаконному обвинению. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба суда.

В эту сумму суд оценил моральный вред, полученный мужчиной в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности. В 2012 году он был приговорен к трем годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Через полгода это решение было отменено, а уголовное дело направлено на пересмотр.

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В 2013 году екатеринбуржца вновь осудили, однако Свердловский областной суд опять отменил приговор, а уголовное дело в отношении мужчины было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За ним было признано право на реабилитацию, в связи с чем он подал иск о возмещении морального вреда. Бывший фигурант дела указал, что провел в следственном изоляторе более 11 месяцев, перенес там серьезное заболевание и понес значительные нравственные страдания. Кроме того, в связи с нахождением под арестом ему пришлось свернуть свою предпринимательскую деятельность и закрыть фирму.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 18 января прекратил дело против преподавателя йоги Дмитрия Угая за незаконную миссионерскую деятельность. Решение вынесено в связи с отсутствием состава преступления в его действиях. Угаю вменялась статья 5.26 КоАП РФ («Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе вероисповедания»), появившейся в результате принятия «закона Яровой».

