Ильхам Алиев сделал свою жену первым вице-президентом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву на должность первого вице-президента республики. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщается на сайте главы государства.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в тот же день. Должности первого вице-президента и вице-президентов были введены по результатам референдума об изменениях в Конституцию Азербайджана, прошедшего в сентябре 2016-го. Помимо этих изменений после плебисцита был снижен возрастной ценз для кандидатов в депутаты, увеличен срок полномочий президента с пяти до семи лет.

Также, согласно поправкам в основной закон, глава государства получил полномочия объявлять внеочередные выборы президента и распускать парламент.

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Целью референдума, как объяснил помощник президента Азербайджана Али Гасанов, была подготовка страны к постнефтяному периоду. В последние годы в республике отмечается падение объемов добываемых углеводородов.

Мехрибан Алиева является президентом фонда Гейдара Алиева, у Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей — Лейла, Арзу и Гейдар.