Правительство направило 10,3 миллиарда рублей поддержки российским вузам

Правительство России распорядилось выделить в 2017 году из федерального бюджета 10,3 миллиарда рублей в виде субсидий 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Кабмин с 2013 года предоставляет господдержку отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России в целях содействия вхождения к 2020 году не менее пяти российских вузов в первую сотню мирового рейтинга.

В 2013 году господдержка была предоставлена 15 высших учебным заведениям, в 2014 и в 2015 году — 14, в 2016-м — 21.

В числе получивших господдержку — такие вузы, как МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшая школа экономики, Дальневосточный федеральный университет, медуниверситет имени Сеченова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет имени Ельцина, РУДН.