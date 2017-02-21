Российские дизайнеры примут участие в международной выставке в Лондоне

Русские бренды Artem Shumov, Naidal, Lumier Garson, Za_Za, Saint-Tokyo, Turbo Yulia и другие примут участие в международной выставке International Fashion Showcase (IFS) в Лондоне, организованной British Fashion Council. Она направлена на поддержку молодых модельеров со всего мира. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал один из организаторов мероприятия.

Главная тема выставки — Local/Global (Локальное/Глобальное). Чтобы отразить ее, российские дизайнеры обратились к стилистике народных художественных промыслов, отображая возвращение к традициям с целью идентифицировать отечественную моду на международной арене.

Lumier Garson Фото: Иван Белокур 1 /5

International Fashion Showcase проводится в Лондоне в рамках London Fashion Week с 2012 года. За это время в нем успели принять участие более 450 дизайнеров из 57 стран мира. Проект дает возможность модельерам со всего мира познакомить со своими работами международную аудиторию. Российские дизайнеры впервые приняли участие в этом проекте.