В Киеве бездомных котов признают частью экосистемы города

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Киевсовета (КГГА) поддержала инициативу местной жительницы признать бездомных котов частью городской экосистемы. Соответствующая петиция, размещенная на сайте столичной администрации, набрала более 10 тысяч голосов, сообщает пресс-служба КГГА.

В сообщении отмечается, что городские власти отвели месяц на разработку программы реализации инициативы. Свое заключение по данному вопросу должны предоставить специалисты по соблюдению санитарных норм.

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В конце декабря 2016 года киевлянка Виктория Кирилюк зарегистрировала петицию о необходимости признать бездомных кошек частью экосистемы украинской столицы. В обращении предлагалось позволить животным свободно жить в подвалах, на чердаках и в других местах их постоянного пребывания. По мнению автора, это поможет защитить животных от жестокого обращения и запретит их беспричинный отлов. В свою очередь коты должны посодействовать городу в борьбе с крысами и мышами.

На постсоветском пространстве наибольшей любовью к котам славятся власти латвийской столицы. Два живущих в рижской Думе питомца — Кузя и Мурис — стали своеобразным символом города. У животных есть своя страница в соцсетях, которая рассказывает об их жизни, также они участвуют в рекламной кампании города по привлечению туристов.

