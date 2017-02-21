Вице-президента США встретили в Брюсселе флагом с лишней звездой

Неправильный флаг США был показан во время встречи американского вице-президента Майкла Пенса с главой Европейского совета Дональдом Туском, состоявшейся в Брюсселе в понедельник, 20 февраля. Изображение было выведено на гигантский экран за спинами у политиков. Внимание на неточность обратило агентство Associated Press.

Вместо корректного стяга, на котором изображены 50 звезд, символизирующих штаты США, на знамени расположилась 51 звезда. Кроме того, звезды заняли шесть рядов вместо положенных девяти. В изображении флага Евросоюза, на котором 12 золотых звезд формируют круг, ошибок допущено не было.

Associated Press отмечает, что в ЕС оплошность пока никак не прокомментировали.

Ранее в феврале похожий инцидент произошел во время визита президента Молдавии Игоря Додона в Иран. Глава государства присутствовал на открытии чемпионата мира по шахматам среди женщин. Во время мероприятия появился флаг Молдавии, на котором отсутствовало изображение креста в клюве орла. Также на знамени отсутствовал скипетр.

Термин «51-й штат» появился после 1959 года, когда к США присоединились Аляска и Гавайи, и число входящих в Союз штатов достигло 50. Понятие, в частности, может использоваться в отношении территорий, претендующих на роль самостоятельного штата (например, федеральный округ Колумбия и регион Северная Вирджиния). Кроме того, есть и отрицательное значение термина, подразумевающее государства, находящиеся под сильным влиянием Вашингтона (политическим, экономическим или культурным). Здесь речь нередко идет об Ираке, Австралии, Мексике.