В сети придумали альтернативные категории для премии «Оскар»

Пользователи Twitter предложили Американской академии кинематографических искусств и наук ввести новые категории премии «Оскар». Твиты публикуются с хештегом #OscarsWeNeed («Оскары, которые нам нужны»), сообщает People.

«Лучшая актерская игра массовки», — придумал номинацию пользователь Matthew A. Cherry, приложив к посту гифку со сценой из фильма «007: СПЕКТР».

«Лучшее исполнение роли подростка актером, которому за тридцать», — пошутил Derek Griffin.

«Лучшая реклама Hot Topic (сеть магазинов одежды — прим. «Ленты.ру»)», — предложил категорию Joe Barden, приложив к твиту постер ленты «Отряд самоубийц».

«Наиболее ошибочное изображение взлома компьютера», — написал Carnitas Danger под фотографией картины «Пароль "Рыба-меч"» с Хью Джекманом и Джоном Траволтой.

«Оскар-2017» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля. Ведущим 89-й церемонии станет американский комик Джимми Киммел.