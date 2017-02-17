Премию «Оскар» обвинили в эйджизме

Американскую академию кинематографических искусств и наук, которая учредила премию «Оскар», обвинили в дискриминации участников по возрасту. Об этом сообщает Deadline.

Издание ссылается на новое исследование сотрудников Университета Южной Калифорнии. Ученые обнаружили, что из 25 номинированных на «Оскар» за последние три года фильмов главный актер старше 60 лет встречается лишь дважды. В обоих случаях им оказался Майкл Китон (ленты «Бердмэн» и «В центре внимания»).

Согласно данным исследования, только 22,3 процента пожилых артистов в этих фильмах — женщины.

В январе этого года американский режиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал «Оскар» за предвзятость к произведениям массовой культуры.

Церемония награждения «Оскар-2017» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

Понятие «эйджизм» ввел директор национального института старения США Роберт Нил Батлер в 1969 году. Таким образом он обозначил дискриминацию одних возрастных групп другими.