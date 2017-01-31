Джеймс Кэмерон обвинил «Оскар» в предвзятости к блокбастерам

Американский режиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал кинопремию «Оскар» за предвзятость к произведениям массовой культуры. Об этом сообщает Collider.

«Обычно академия (Американская академия кинематографических искусств и наук — прим. «Ленты.ру») принимает такую позицию: "Наша обязанность как аристократов говорить черни, что смотреть". Она не награждает фильмы, которые людям действительно нравятся», — пожаловался Кэмерон. Он также обвинил представителей кинопремии за то, что они скептически относятся к спецэффектам в картинах.

Кинематографист отметил, что его фильм «Титаник», получивший 11 «Оскаров», был «редчайшим исключением» из правила.

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Джеймс Кэмерон — создатель фильмов «Титаник», «Аватар», «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Помимо режиссерской деятельности, он известен как исследователь подводного мира.

Церемония награждения «Оскар-2017» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.