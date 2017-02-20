BFM TV заснял процесс изготовления статуэток «Оскара»

Французский телеканал BFM TV показал, как создаются статуэтки для кинопремии «Оскар». Фигуру сначала моделируют на компьютере, затем выливают из сплава олова и свинца. После этого она покрывается слоем слоем меди, никеля, серебра и, в конечном итоге, проходит процесс гальванизации золотом. Готовая статуэтка высотой 33 сантиметра весит 3,9 килограмма. Всего для церемонии награждения Американской академии кинематографических искусств и наук в 2017 году создано 24 «Оскара».

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«Оскар-2017» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля. Ведущим 89-й церемонии станет американский комик Джимми Киммел.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Дизайн статуэтки разработал художник-постановщик кинокомпании MGM Седрик Гиббонс, саму фигуру создал скульптор Джордж Стэнли. Моделью для «Оскара» стал мексиканский режиссер и актер Эмилио Фернандес.