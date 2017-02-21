Суд арестовал на два месяца взявшего в заложники свою семью москвича

Солнцевский суд Москвы арестовал на два месяца 28-летнего жителя столицы Леонида Оводова, взявшего в заложники свою семью. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда во вторник, 21 февраля.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения.

Ранее 21 февраля ему было предъявлено обвинение по статье 206 УК РФ («Захват заложников»). В ходе допроса мужчина частично признал свою вину.

Для оценки состояния здоровья обвиняемого назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

По данным kp.ru, Оводов работает мастером ремонтной бригады в Объединенной энергетической компании.

Его задержали 20 февраля после того, как он выпрыгнул из окна своей квартиры на пятом этаже на приготовленный спасателями специальный батут. Его жена и три дочери не пострадали.

Оводов держал их в заложниках шесть часов, угрожая зарезать в случае невыполнения его условий. Оводов требовал предоставить ему возможность укрыться в посольстве Ирана, КНДР или Китая.