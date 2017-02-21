Взявшему в заложники свою семью москвичу предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение 28-летнему мужчине, взявшему в заложники свою жену и троих детей в Москве. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 февраля.

Мужчине вменяется в вину преступление, предусмотренное статьей 206 УК РФ («Захват заложников»). В ходе допроса мужчина частично признал свою вину.

Для оценки состояния здоровья обвиняемого назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным kp.ru, речь идет о жителе Москвы Леониде Оводове, работающем мастером ремонтной бригады в Объединенной энергетической компании.

20 февраля он был задержан после того, как выпрыгнул из окна своей квартиры на приготовленный спасателями специальный батут. Его жена и дети не пострадали. Глава семьи удерживал их на протяжении шести часов, угрожая зарезать в случае невыполнения его условий. Оводов требовал предоставить ему возможность скрыться в посольстве Ирана, КНДР или Китая.