Зенитный полк с С-400 заступил на дежурство в Подмосковье

На боевое дежурство в Подмосковье заступил пятый полк, вооруженный зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает во вторник, 21 февраля, ТАСС.

«Боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что техника прибыла в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Там были успешно проведены боевые стрельбы, системы приняли у завода-изготовителя.

О том, что полк был развернут в Центральном промышленном районе, охватывающем Москву и 12 областей, сообщалось 17 февраля.

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С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.