Выборы президента РАН пройдут по новому сценарию

В ходе закрытого голосования Президиум Российской академии наук (РАН) поддержал действующего президента Владимира Фортова, выяснил портал «Индикатор». Таким образом, именно Фортов будет первым стоять в избирательном бюллетене.

Кроме того, Президиум РАН одобрил изменения регламента выборов президента РАН. В частности, речь идет о введении жесткого правила голосования, согласно которому отдавать голос можно будет только за одного кандидата.

Помимо этого, новый регламент подразумевает новый порядок работы общего собрания Академии, в ходе которого и будет избран новый президент. Так, 20 марта состоится выступление Фортова со вступительным словом и докладом об основных результатах работы РАН в 2014-2016 годах. После него слово возьмет академик Михаил Пальцев, который выступит с докладом о работе президиума РАН в те же годы. Затем состоится обсуждение докладов и принятие постановления.

Выступления кандидатов на пост президента РАН, а также обсуждение кандидатов и программ пройдет 21 марта. Прежде на это отводилась исключительно вторая половина дня. 22 марта состоятся выборы президента РАН и утверждение протокола счетной комиссии по проведению тайного голосования по выборам президента РАН.

23 марта будут проведены общие собрания отделений РАН. 24 марта состоится утверждение списочного состава отделений РАН и секций, входящих в состав отделений РАН, а также пройдут выборы президиума РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей отделений РАН.

В выборах президента РАН, которые пройдут в марте 2017 года, примут участие нынешний глава академии Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН академик Владислав Панченко.