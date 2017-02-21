Поглотивший пирог во время матча 125-килограммовый вратарь рассмешил соцсети

Вратарь английского любительского футбольного клуба «Саттон» Уэйн Шоу, перекусивший во время матча с «Арсеналом» пирогом, стал объектом для шуток в соцсетях.

Видео с 46-летним игроком приобрело вирусный эффект. Британцы признавались, что оно заставляет с первого взгляда влюбиться в Шоу. Некоторые писали, что на трапезу вратаря можно смотреть бесконечно.

После публикации ролика голкипер обрел широкую популярность. Несмотря на то что во время матча 125-килограммовый Шоу не выходил на поле (он запасной вратарь), именно его называли героем встречи. Он проявил себя еще до эпизода с пирогом. До начала матча он вышел на поле в сланцах и принялся пылесосить газон у скамейки запасных.

Поклонники футбола отмечают, что из-за габаритов за Шоу давно закрепилось прозвище «вратарь-пончик». Впрочем, он на него совсем не обижается.

Перекус может дорого обойтись Шоу, поскольку выяснилось, что он подыграл букмекерской конторе, которая предлагала клиентам угадать, будет он есть пирог или нет во время матча. Ставки принимались из расчета 8 к 1. По словам Шоу, он узнал об этом от знакомых и просто решил потроллить публику, а заодно помочь друзьям подзаработать.

«Я не ел ничего весь день, а потому ради стеба сказал, что вполне могу это сделать. Не думаю, что кто-то сильно нажился на этом», — заявил Шоу.

Видео: Матч!ТВ

По данным The Daily Mirror, теперь Федерация футбола Англии задумалась о наказании в отношении голкипера, поскольку правило запрещает участникам команды играть на тотализаторе.