125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» перекусил во время игры c «Арсеналом»

Видео: Матч!ТВ

Голкипер клуба пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу перекусил во время матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского «Арсенала». Видео эпизода разместил пользователь ShivDes357 на YouTube.

В концовке второго тайма вратарь, вес которого составляет около 125 килограммов, на скамейке запасных съел кусок пирога и запил его водой. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала», в 1/4 финала Кубка Англии лондонцы сыграют с еще одной командой из пятого дивизиона — «Линкольн Сити».