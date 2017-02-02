Лучший бомбардир в истории «Челси» Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии по футболу Фрэнк Лэмпард объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил в Instagram.

«После 21 невероятного года я решил, что сейчас самое подходящее время завершить профессиональную карьеру. У меня было несколько предложений поиграть в Англии или за рубежом, но я чувствую, что настало время начать новую главу в жизни», — написал 38-летний англичанин.

В составе «Челси», за который хавбек выступал с 2001 по 2014 год, Лэмпард трижды выигрывал чемпионат Англии, четырежды — Кубок страны и один раз — Лигу чемпионов. Футболист — лучший бомбардир в истории синих, на его счету 211 голов в 648 матчах.

За сборную Англии Лэмпард провел 106 встреч, в которых забил 29 мячей. Его последним клубом был американский «Нью-Йорк Сити», который игрок покинул в ноябре прошлого года.